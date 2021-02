Der Begriff "Risikovorsorge" zeigt an, dass die Gerichte Verhältnismäßigkeitserwägungen deutlich ernster nehmen. Man darf in einer liberalen Gesellschaft mit starken Freiheitsgrundrechten nicht ununterbrochen die Freiheiten einschränken, sondern nur maßvoll, vorsichtig, sozusagen schonend. Das ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und an den ist alle öffentliche Gewalt gebunden. Die Kanzlerin hat es selbst in einer Regierungserklärung so ausgedrückt.