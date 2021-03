Die Corona-Infektionszahlen steigen auch im Irak, das Gesundheitssystem liegt nach Jahren des Krieges, des Terrors und durch Korruption am Boden. So hagelt es Kritik an der Reise von Papst Franziskus an diesem Wochenende in den Irak. Für die Menschen vor Ort ist sie eine große Herausforderung angesichts der Pandemie.