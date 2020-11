Tatsächlich sind die wichtigsten Entscheidungen für die nächsten Wochen und Monate schon gefallen: Das spektakuläre Silvesterfeuerwerk, das jedes Jahr Millionen Menschen an den Copacabana-Strand lockt, ist abgesagt. Die traditionellen "Blocos", die Karnevalsumzüge in den Stadtvierteln, ebenso verschoben wie die weltberühmten Umzüge im Sambodromo. Sie könnten im Juli nachgeholt werden. Dann - so hoffen sie in Brasilien - steht auch hier endlich ein Impfstoff zur Verfügung.