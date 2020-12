… ist Medizinprofessor und Oberarzt am Institut für Pathologie an der Uniklinik RWTH Aachen. Für seinen Einsatz in der Erforschung chronischer Nierenkrankheiten erhielt der 41-jährige Slowake im Oktober 2020 mit dem "Franz Volhard"-Preis die höchste Auszeichnung der Nierenforschung in Deutschland.

Boor ist einer der Initiatoren des neuen Covid-19-Registers, dessen Ziel es ist, möglichst alle Obduktionsfälle von Covid-19-Erkrankten deutschlandweit zentral elektronisch zu erfassen und anschließend als zentrale Vermittlungsstelle für Datenanalysen und Anfragen zu dienen.

Bildquelle: Uniklinik RWTH Aachen