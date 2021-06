Ct ist eine Abkürzung für "cycle threshold". Der Wert beschreibt die Zahl der Zyklen von Erhitzen und Abkühlen einer Probe, die es braucht, um Virusgene zu identifizieren. Ein niedriger Ct-Wert bedeutet, dass es nur wenige Zyklen braucht, um Virusmaterial in einer Probe zu finden. Und das heißt, dass viel davon vorhanden sein muss, der Patient also infektiös ist.



Das UK Office for National Statistics geht von einem Ct-Wert von 25 als Richtwert aus, um die Infektiosität bei Corona-Infizierten zu bewerten. "Wir haben in Deutschland in der Regel den Ct-Wert von 30 als Grenze bei der Diskussion mit den Gesundheitsämtern genutzt", erklärt hingegen der Frankfurter Virologe Martin Stürmer.



Quelle: dpa, ZDF