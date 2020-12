Um die angebliche Unzuverlässigkeit von PCR-Tests zu untermauern, berufen sie sich auf Publikationen, die von "Oxford University Press" und von "The Lancet" veröffentlicht wurden. In ihrer Urteilsbegründung schreiben sie unter anderem, dass unter Bedingungen, wie die Tests "in den meisten Laboren in den USA und in Europa" durchgeführt werden, fast alle positiven Testergebnisse falsch seien. Sie zitieren die Oxford-Veröffentlichung (wörtlich schreiben sie von "freier Übersetzung") und behaupten, dass unter diesen Bedingungen die "Wahrscheinlichkeit für einen falsch-positiven PCR-Test bei 97 Prozent und höher" liege - allerdings steht das so an keiner Stelle in der Original-Studie.