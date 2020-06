Neue Corona-Fälle in Peking

Wegen mehrerer neuer Corona-Infektionsfälle haben die Behörden in Peking mehrere Wohngebiete abgeriegelt. Auch neun Schulen und Kindergärten seien geschlossen worden, sagten Behördenvertreter bei einer Pressekonferenz in der chinesischen Hauptstadt.



Die insgesamt sieben Neu-Infektionen stehen demnach im Zusammenhang mit einem Fleischmarkt in Peking. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in den USA hatte China zuletzt 84.228 Infektionsfälle (Stand 13. Juni, 10.33 Uhr). 4.638 Menschen starben demnach.