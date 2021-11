Morgens früh in Peking. Da richtet sich dieser Tage der erste Blick immer auf die neusten Neuigkeiten in WeChat-Gruppen. Das ist auch bei uns so. Heute ist die Nachricht für Eltern eher beunruhigend. Zwei Schulen im Nord-Osten Pekings haben geschlossen, wegen Corona-Fällen. Beim Weiterlesen kommen dann die Fakten, die wir alle in China Lebenden schon kennen, in diesen Pandemiezeiten.