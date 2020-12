Jetzt brauche es Unterstützung von außen: Menschen mit Pflegeerfahrung und auch Soldaten der Bundeswehr sollten laut Paritätischem Gesamtverband in Pflegeeinrichtungen aushelfen. In Passau sind bereits Bundeswehrsoldaten im Einsatz, nachdem sich in zwei Altenheimen fast 50 Mitarbeitende angesteckt hatten.