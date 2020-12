Hintergrund: Bund und Länder hatten beschlossen, dass in Corona-Hotspots nur noch Besucher in die Heime dürfen, die zuvor negativ auf Corona getestet wurden. Regeln müssen das die Länder in eigenen Verordnungen. Manfred Stegger, Vorsitzender des Pflegeschutz-Verbandes BIVA, aber mahnt: Schnelltests dürften "in vielen Fällen faktisch unmöglich sein", weil Testkits oder geschultes Personal fehlten.