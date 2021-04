Stefan Welbers steckt viel Herzblut in seinen Beruf. Er leitet das Seniorenzentrum "Gute Hoffnung" in Oberhausen und vertritt 26 Altenheime im Corona-Krisenstab der Stadt. Der 55-Jährige ist besorgt über die absehbaren Folgen der Pandemie: "Ich fürchte, dass wir einen starken Weggang von Pflegefachkräften sehen werden aufgrund der vielfältigen physischen und psychischen Belastungen in dem Job."