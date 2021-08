Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) blickt optimistisch auf das Corona-Pilotprojekt in sechs Clubs an diesem Wochenende in der Stadt. "Ich glaube, dass wir hier alle Sicherungsleinen eingezogen haben, die man einziehen konnte", sagte Lederer am Freitagabend vor dem Club "Metropol" im Szenebezirk Schöneberg.