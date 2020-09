Vor allem Lkws stauten sich kilometerlang. Archivbild

Der Stau auf der Autobahn 4 in Richtung deutsch-polnischer Grenze hat sich in der Nacht zu Freitag aufgelöst. Am Donnerstagabend hatte der Stau noch eine Länge von etwa 20 Kilometern, sich dann aber aufgelöst, sagte ein Sprecher der Polizei Görlitz. Grund sei eine Lockerung der polnischen Grenzkontrollen.



Seit Dienstagmorgen hatten sich Lastwagen und Autos auf der A4 in Richtung Grenzübergang zwischenzeitlich auf etwa 60 Kilometern gestaut. Ob sich die Verkehrssituation nun dauerhaft entspanne, konnte die Polizei nicht abschätzen.