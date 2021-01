ZDFheute hat TUI, Condor, Lufthansa und Eurowings zu den Vorwürfen befragt. Alle betonen, sich an die geltenden Regeln zu halten. "Lufthansa kommt den Anforderungen der Bundespolizei vollumfänglich nach", so ein Konzern-Sprecher. "Wir halten uns strengstens an die Bestimmungen der Bundespolizei und weisen Passagiere konsequent ab, wenn sie die Einreisebestimmungen nicht einhalten", sagte eine Eurowings-Sprecherin.