"Ich arbeite in einer großen Stadt und mache auch Corona-Kontrollen. Wir fahren vor allem an Orte, an denen erfahrungsgemäß gegen die Auflagen verstoßen wird - etwa in der Innenstadt. Dort trifft man sich häufig mit mehr als der erlaubten Anzahl oder ist ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs, was geahndet werden kann. Es obliegt dem Beamten, ob er eine mündliche Verwarnung ausspricht oder auch ein Bußgeldverfahren einleitet. Wenn sich jemand weigert, eine Maske aufzusetzen, wird in der Regel eine Sanktion folgen.