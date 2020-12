Wie zwei Bürger zu "Querdenkern" werden

Krankenschwester Miriam S. fällt das schwer. Sie hat erlebt, wie an der "Corona-Frage" sogar Freundschaften zerbrechen: "Ich wurde von einer Freundin mit irgendwelchen Verschwörungsvideos zugeballert. Und wenn man selbst an der Front steht und hört sich dann so was an, denkt man automatisch: Da prallen zwei Welten aufeinander."