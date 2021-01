Frontal 21 am Dienstag um 21 Uhr im ZDF u.a. mit dem Thema "Sturm aufs Kapitol - Applaus von rechts in Deutschland". Frontal 21 berichtet über die Gefahr von rechts und wie Anhänger der QAnon-Bewegung, Covid-19-Leugner und lokale AfD-Parteigänger die Angriffe auf das Kapitol zum Vorbild nehmen - und versuchen könnten, den Reichstag in Berlin erneut zu stürmen.

Bildquelle: ZDF