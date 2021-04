Laut einer britische Studie im Fachjournal "The Lancet Psychiatry" leidet etwa ein Drittel der Corona-Patienten innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Covid-19-Diagnose an einer neurologischen oder psychischen Erkrankung. Die britischen Forscher analysierten digitale Daten von mehr als 236.000 Patienten, die überwiegend in den USA behandelt wurden.