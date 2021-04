Am Sonntag, dem Tag nach der Demo, meldet sich Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) zu Wort. Das, was gestern passiert sei, sei ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich an die Pandemieregel halten. Es sei eine gesamtgesellschaftliche Gefährdung und dazu geeignet, die dritte Corona-Welle zu befördern.