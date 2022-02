Auch in Nordrhein-Westfalen ging die Polizei gegen Impfpass-Fälscher vor. In Köln, Leverkusen und Erftstadt wurden 40 Wohnungen durchsucht sowie eine Arztpraxis in Köln. Dabei wurden "zahlreiche gefälschte Impfausweise und -zertifikate" gefunden, wie die Polizei mitteilte. Auch eine scharfe Schusswaffe samt Munition hätten die Ermittler in einer Wohnung entdeckt. In der Arztpraxis seien zudem mehrere Datenträger beschlagnahmt worden.