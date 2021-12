In Österreich gilt eine frühe Sperrstunde. In Griechenland müssen alle Tavernen um Mitternacht schließen. In England dagegen kann man Silvester problemlos in Pub und Disco feiern. Viele Länder ziehen angesichts der Omikron-Welle die Reißleine. Doch längst nicht alle. So sieht es in den Urlaubsländern aktuell aus: