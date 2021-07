In ganz Europa steigen die Inzidenzen - und das mitten in der Urlaubssaison und den Sommerferien. Je nach Einstufung der Länder erschwert das nicht nur die Rückreise nach Deutschland, sondern sorgt auch am Urlaubsort häufig für Frust, wenn plötzlich Ausflüge nicht mehr möglich sind, Restaurants früher dicht machen und in Hotels strengere Maßnahmen gelten. Ganz abgesehen von der steigenden Gefahr, sich während der Reise zu infizieren.