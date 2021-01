Patrick Cramer: Wenn man Remdesivir als Patient bekommt, dann wird es in den Zellen unseres Körpers in eine aktive Form umgewandelt. Diese aktive Form kann dann während des Prozesses bei dem das Coronavirus sein Erbgut vermehrt anstelle der natürlichen RNA-Bausteine eingebaut werden. Das führt dazu, dass die Polymerase, also das Enzym, welches die Vermehrung des Corona-Erbguts bewerkstelligt, ins Stocken gerät. Das Virus kann sich nicht mehr ausbreiten.