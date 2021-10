Das offizielle Digitale Impfquotenmonitoring des Robert-Koch-Instituts (RKI) geht von aktuell 75,6 Prozent vollständig geimpften Erwachsenen in Deutschland aus. Eine am Mittwoch veröffentlichte neue Erhebung des RKI, die sechste Covimo-Studie, kommt hingegen auf 80 Prozent vollständig Geimpfte - etwa fünf Prozentpunkte Differenz, in manchen Teilbereichen sogar noch mehr. Das könnte fast dreieinhalb Millionen voll Geimpfte mehr bedeuten, als zuvor angenommen.