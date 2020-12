In der Zahl sind etwa 3.500 Nachmeldungen aus Baden-Württemberg enthalten, die am Vortag aus technischen Gründen nicht übermittelt worden waren. Nachmeldungen sind ganz normal - in diesem Fall aber relativ hoch. Im Durchschnitt haben sich in den vergangenen sieben Tagen täglich 23.600 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Am vergangenen Freitag war mit 29.875 der bisherige Höchststand an Neuinfektionen erreicht worden.