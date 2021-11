Hoffmann: Wenn ich die letzten zwei Wochen Revue passieren lasse, sah die Lage in etwa so aus: In jedem der sieben Behandlungszimmer hatten wir einen Notfall. Die Kinder lagen zehn bis zwölf Stunden in der Notaufnahme. Wir mussten sie dann mit dem Hubschrauber weit weg transportieren, weil wir selbst und auch die umliegenden Kliniken einfach kein Bett mit Personal frei hatten. Das sind enorme Situationen, die zu schweren Eskalationen mit den Eltern führen. Dinge, die wir ertragen müssen, aber es hat sich nichts geändert.