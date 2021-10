Kuprijanow: In Russland hat man nie ernsthaft die Regeln des Lockdowns verfolgt. Das, was bei uns als Lockdown bezeichnet wurde, erinnert nur schwach an das, was in Europa eingeführt wurde. Außerdem haben wir eine sehr niedrige Impfquote. In den Regionen sind es jetzt etwa 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung und das ist nicht genug. Wenn wir ganz genau hingucken, haben wir nicht mit einer neuen Welle zu tun, sondern immer noch mit der Delta-Welle, die seit dem Frühjahr 2021 andauert.