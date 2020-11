Als Vorbild ist Sachsen zu Beginn der Pandemie vorangegangen. Im April führte der Freistaat als erstes Bundesland die Maskenpflicht für ÖPNV und Einzelhandel ein. Nun steigt die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen rasant an. Der kritische Inzidenzwert lag am Freitag bundesweit bei 136 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - am höchsten waren die Werte in Sachsen mit 201. Mehrere sächsische Landkreise und kreisfreie Städte haben einen Inzidenzwert von weit mehr als 300.