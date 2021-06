Fred Hanstein ist zufrieden. "Wir sind das Antidepressivum gegen Corona", sagt der Schausteller, während er in seiner Wurfbude auf Hannovers Schützenplatz die Bälle zurechtlegt. Rund 4.200 Besucher gleichzeitig sind in der Spitzenzeit am ersten Wochenende des Rummels auf den "Hanno Park" gekommen, der dort seit Freitag geöffnet ist. Etwas mehr als doppelt so viele sind nach dem Hygienekonzept zugelassen.