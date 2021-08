Die meisten Ansteckungen gäbe es aktuell bei Kindern und Jugendlichen ab 11 Jahren sowie bei jungen Erwachsenen und Berufstätigen bis 59 Jahren. "Das erklärt sich mitunter damit, dass in dieser Gruppe die Impfquote noch nicht ganz so hoch ist wie bei den Menschen über 60 Jahren als auch damit, dass gerade in diesen Gruppen die meisten Kontakte im Alltag, Freizeit oder am Arbeitsplatz stattfinden", so Livschütz.