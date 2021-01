"Das ist eine absolut verschenkte Chance, weil wir haben so viele Schnelltests, das wir das schnell in Angriff nehmen könnten. Diese Schnellteststrategie wäre jetzt besonders wichtig. Durch die neue Mutation wissen wir gar nicht, was auf uns zukommt. Gerade jetzt heißt es testen, testen, testen", sagt Federle.