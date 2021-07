Doch obwohl die Politik hunderte Millionen in die Teststrategie investierte, ist die tatsächliche Ausbeute erschreckend gering. Eine Datenanalyse des SWR zeigt: Von rund 8,5 Millionen Schnelltests, die beispielsweise im Mai in Baden-Württemberg abgerechnet wurden, waren gerade mal knapp 4.000 positiv - eine Quote von 0,05 Prozent. Ein ähnliches Bild bietet sich in Rheinland-Pfalz.