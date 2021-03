Wie vermehrte Tests die Zahl der erkannten Infektionen in die Höhe treiben, sieht man auch am Beispiel Österreich: Deutschlands Nachbarland forciert Schnell- und Selbsttests seit Anfang Februar. Schon seit etwa einem Monat setzt das Land auf Selbsttests in Schulen, sogenannte "Nasenbohrertests". Wer zu den seit Anfang Februar geöffneten Friseuren im Land will, muss einen negativen Schnelltest vorweisen.