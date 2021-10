Noch vor wenigen Wochen bildeten sich immer wieder Schlangen vor dem weißen Zelt in der Mainzer Innenstadt beim Rebstockplatz. Jetzt kommen nur hin und wieder mal Interessierte, um sich auf Corona zu testen. "Es sind nur noch halb so viele wie vorher, vielleicht fünfzig bis hundert Leute am Tag", berichtet die Mitarbeiterin.