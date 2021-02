Die Behandlungen seien riskant, die Ärzte windig und die Ergebnisse in vielen Fällen nur so naja - so lauten oft die Meldungen. Doch seit Beginn der Corona-Krise erlebt die ästhetisch-plastische Chirurgie neuen Zulauf: Die Zeit im Homeoffice und der Kontaktbeschränkungen gibt wohl diskret Raum für Veränderungen am Körper.