In Deutschland würden deutlich mehr hospitalisierte Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt als in anderen Staaten. Im Papier nennen die Autoren Quoten, wonach am 27. April 61 Prozent aller Corona-Krankenhauspatienten auf Intensivstationen gelegen hätten. In Belgien seien es nur 29 Prozent, in Spanien 24 Prozent, in Frankreich 19 Prozent.