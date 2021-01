Ruppaner: Was die Lernpakete angeht, gar nicht. Dieses System läuft weiter wie vorher. (...) Die Schüler sind es sowieso gewohnt, die Aufgaben in der Lernplattform digital zu bearbeiten. Sonst können sie das entweder in der Schule in unserem Lernatelier machen oder von Zuhause aus.