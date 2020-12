Kranke Kinder haben ein Recht auf Unterricht. Deshalb gibt es an vielen deutschen Kliniken eine Schule für Kranke. Träger sind die Kommunen.

Alle Kinder und Jugendliche, die länger als vier Wochen stationär oder teilstationar im Krankenhaus behandelt werden müssen, erhalten Unterricht in einer Schule für Kranke. Die Lehrkräfte müssen in der Lage sein, den Stoff aller Schulformen, egal ob Gymnasium, Grund-, Haupt-, Real-, oder Förderschule zu vermitteln.



Auch Klassenarbeiten und Abschlüsse werden in Kooperation mit der Stammschule ermöglicht. Der Unterricht findet je nach Krankheit einzeln oder in kleinen Gruppen statt.



Schüler, die am Unterricht in der Schule für Kranke teilnehmen, kommen damit der allgemeinen Schulpflicht nach. Sie haben also in ihren Stammschulen keine Fehlzeiten.