Prien: Das eine ist, dass wir die Abschlussklassen im Augenblick in den Schulen haben und in kleinen Gruppen beschulen, zumindest mit Präsenzangebot. Außerdem öffnen wir alle Schulen für die Schülerinnen und Schüler, die zuhause nicht gut lernen können, weil sie zum Beispiel keinen guten Internet-Anschluss haben oder andere Gründe dafür sprechen, dass sie in der Schule besser zurechtkommen. Und natürlich werden wir, sobald die Schulen wieder weiter öffnen können, vor allem diese Schülerinnen und Schüler unterstützen, mit zusätzlichen Angeboten und zusätzlichem Personal. In Schleswig-Holstein haben wir allein 25 Millionen in diesem Schuljahr zusätzlich für Personalmaßnahmen ausgegeben, damit die Schülerinnen und Schüler besser unterstützt werden können. Wir müssen uns vor allem auf die konzentrieren, die es im Augenblick besonders schwer haben.