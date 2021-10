Maske: Wenn man eine einheitliche Teststrategie fordert, dann muss man die Tests für die Schüler so angenehm wie möglich machen. Und man sollte PCR-Tests verwenden, weil die bereits anschlagen, wenn Kinder schon infiziert sind aber noch nicht ansteckend. Dann kann man positiv getestete Kinder isolieren, ohne alle anderen in Quarantäne schicken zu müssen.



Sinnvoll wären also Pool-Tests mit PCR, die sogenannten "Lolli-Tests". Die sind auch für die Kinder in der Durchführung nicht so unangenehm. Zwei Mal die Woche ist vermutlich sinnvoll. Drei Mal testen wäre sicherer, aber das ist natürlich auch eine Geldfrage. Kinder erkranken immer noch sehr selten schwer und es gibt sehr wenig Komplikationen. Da müssen wir uns überlegen: Welchen Preis wollen wir zahlen für unsere Kinder?