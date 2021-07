Auch in diesem Herbst/Winter könnte es in Schulen wieder aufs Lüften herauslaufen. Eine Studie des Max-Plank-Instituts für Chemie in Mainz hat gezeigt, dass Fensterlüften, ergänzt durch einfache technische Hilfsmittel wie Ventilatoren und Abzugshauben, sich sehr gut zum Schutz vor SARS-CoV-2-Infektionen durch Aerosolübertragung eignet. Besser als Luftfilter oder Luftreinigungsgeräte die mit UV-Strahlung arbeiten. Diese Lösung sei vor allem auch günstiger und besser verfügbar als die oft öffentlich geforderten Luftfilteranlagen, so die Forscher aus Mainz.