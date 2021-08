In den ersten Bundesländern sind die Sommerferien zu Ende. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern öffneten heute die ersten Schulen ihre Pforten, Hamburg zieht am kommenden Mittwoch nach. Mit dem Öffnen der Schulen wächst auch die Kritik an der Politik. Schüler- und Lehrervertreter bemängeln angesichts steigender Corona-Infektionszahlen eine schlechte Vorbereitung auf den Schulstart.