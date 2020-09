Ein Frachtflugzeug wirft Hilfsgüter ab. Archivbild

Quelle: Sebastian Hecker/Welthungerhilfe/dpa

Neben den Engpässen bei Schutzmaterial für medizinisches Personal behindern Reisebeschränkungen und Flugstopps den Kampf gegen das Coronavirus. "Wir haben große Probleme mit dem Nachschub", sagte WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan in Genf.



"Aber wir brauchen auch Luftbrücken, um Material in die Länder zu bringen, die es brauchen." Die WHO habe 1,5 Millionen Tests an bedürftige Mitgliedsländer verschickt. Der Bedarf in wenigen Wochen liege aber beim 80- bis 100-fachen dieser Menge, sagte Ryan.