In den meisten Ländern Europas sanken die Zahlen im Vergleich wesentlich deutlicher als in Schweden. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 168, am Pfingstwochenende sogar bei 206 (in Deutschland liegt die aktuelle Inzidenz unter 50). Positiv getestet wurden 1.064.375 Menschen bei einer Einwohnerzahl von 10,2 Millionen. Gestorben sind 14.396 Menschen.