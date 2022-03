Es gilt eine viertägige Ausgangssperre. Alle Bewohner werden zweimal getestet. Wer sich infiziert hat, kommt in Quarantäne-Einrichtungen, die in Turnhallen und Ausstellungshallen eingerichtet wurden. Glück hat wohl, wer in einem solchen provisorischen Corona-Hotel in einer Messehalle landet. Ein gigantisches Bettenlager für positiv Getestete: mit Verpflegung und angeschlossener medizinischer Versorgung. So wollen die Behörden die Omikron-Welle stoppen.