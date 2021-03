Hocke-Gassmann: Wenn die Motivation zügig sinkt, ist das ein Indikator dafür, dass man prüfen sollte, was man da tut und warum. Welche Projekte machen mir wirklich Freude? Was kommt aus meiner eigenen Motivation heraus? Und was kommt eher von außen, wo habe ich das Gefühl, ich müsse mitziehen? Rückblickend können wir lernen: Das war gar nicht mein Wunsch, mein Projekt. Das sortiere ich aus. Selbstfürsorge ist besser als Selbstoptimierung.