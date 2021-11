Außerdem haben wir keinen Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren. Wir sehen also Ausbrüche, vor allem bei Kindern zwischen sechs und elf Jahren in Schulen. Die Ansteckungen nehmen also zu. Kinder spielen bei dieser Pandemie eine komische Rolle, sie sind nicht das eigentliche Problem. Das Hauptproblem sind wohl eher die jungen Erwachsenen, die nicht geimpft sind und ins Krankenhaus kommen. Kinder erkranken in der Regel nicht sehr stark an diesem Virus, wie es auch bei anderen Coronaviren der Fall ist. Wir sehen derzeit nur sehr wenige Krankenhausaufenthalte und schon gar keine Todesfälle bei Kindern.