Der Covid-19-Simulator beruht auf einem komplexen mathematischen Modell, das zahlreiche Daten aus meist öffentlich zugänglichen Quellen verwendet, um Prognosen für das Infektionsgeschehen zu errechnen. So fließen beispielsweise Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der Johns-Hopkins-Universität oder Zahlen von Gesundheitsämtern und Ministerien und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in die Berechnungen mit ein.



Es lassen sich mögliche Szenarien durchgespielen, um das Infektionsgeschehen besser zu verstehen und Konsequenzen aus möglichen Maßnahmen abschätzen zu können - die Online-Simulation ist also vor allem eine Entscheidungshilfe für Politik und Gesundheitssysteme.