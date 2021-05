Manchmal geht alles ziemlich schnell. Anfang Mai fragte die "BBC online" und mit fetter Überschrift, wie das Leben so sei in Singapur, am besten Ort der Welt während der Pandemie? Das lasen die Singapurer gerne, stolz teilten sie zigfach den Beitrag. Auch wenn auf das Schicksal von Arbeitsmigranten eingegangen wurde, deren Situation nicht ganz so rosig erscheint, kam der Tenor dennoch an: Mann, haben wir es gut in Singapur!