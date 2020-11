Staycation ist beliebt in Singapur, die Hotels sind voll von Einheimischen, denn Urlaubsreisen sind verpönt. Wer dennoch das Land verlässt, muss bei Rückkehr zwei Wochen in eine streng kontrollierte Hotel-Quarantäne und die Kosten in Höhe von 1.250 Euro selbst tragen. [So eine Hotel-Quarantäne hat unser Autor auch schon mitgemacht. Lesen Sie hier seinen Erfahrungsbericht.]